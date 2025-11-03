Умар новинар у пензиї Венямин Бульчик (1946–2025)

ШИД – После кратшей хороти у шпиталю у Сримскей Митровици вчера, 2. новембра нєсподивано умар у 80-тим року, новинар у пензиї Венямин Бульчик.

Бульчик бул новинар Радио Шиду, а тиж бул и дакедишнї сотруднїк „Руского слова“ и руских редакцийох Радия и Телевизиї Войводини з хторима сотрудзовал и по одходу до пензиї.

Тиж бул дакедишнї дружтвено политични роботнїк, ґлумец аматер, култруни дїяч и єден з найстарших членох КПД „Дюра Киш“. Окрем же ґлумел у театралних представох у КПД „Дюра Киш“ писал и обявйовал свойо писнї.

Бул и член Дружтва за руски язик, литературу и културу як и член и вецейрочни секретар Здруженя за борбу процив диябетесу у Шидзе.

Венямин Бульчик будзе поховани нєшка, пондзелок, 3. новембра, на 14 годзин на грекокатолїцким теметове у Шидзе.