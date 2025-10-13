Умар Владимир Провчи

МАТУЛЇ (ГОРВАТСКА) – Руски поета Владимир Провчи народзени 15. юния 1946. року у руским валалє Миклошевци при Вуковару. Школовал ше у рижних местох: Любляни, Новим Садзе, Сримскей Митровици, а Висшу медицинску школу закончел у Беоґрадзе и 42 роки робел у шпитальох. На Гирурґийней клинїки КБЦ Риєка робел 30 роки, на руководзацих местох. Жил у Матульох при Опатиї.

Його вельорочни ентузиязем и активизем у култури од младосци допринєсли же би пришол на место предсидателя Културного дружтва Руснацох и Українцох „Рушняк” Приморско-ґоранскей жупаниї.

Гоч бул по фаху висши медицински технїчар, у души вше остал вични уметнїк и опробовал ше у рижних конарох уметносци – роками мальовал, орґанизовал и участвовал на подобових колонийох и виставох у Горватскей и звонка нєй, бул и орґанизатор манифестациї „Днї рускей и українскей култури”, як и член шпивацкей ґрупи Дружтва з хтору наступал на фестивалох и манифестацийох.

За роботу на полю култури предсидатель України го одликовал з орденом заслуги за народ 3. ступень, а достал и велї други припознаня за свою роботу.

Писац почал у дзевятим року, алє перши успихи у поезиї зазначел аж у Ґимназиї. Познєйше му писанє нє було приоритет, алє животне искуство и глїбоки роздумованя дали му порив же би уж у узретих рокох интензивнєйше ознова почал писац. Року 2014. настала перша його збирка поезиї под назву Душа як гушля и так док нє написал аж 12 кнїжки поезиї, котри полни и богати з власнима, особнима елементами, а котри преложени на горватски язик. Участвовал на велїх литературних вечарох, фестивалох националних меншинох Приморско ґоранскей жупаниї, а и сам орґанизовал поетски вечари. Бул член Литературного кругу „Прелоґ” и член предсидательства Союзу Руснацох Републики Горватскей, алє и гумана особа, бо бул єден з перших хтори приял вибеженцох зоз України. Дзекуюци моцней дзеки и рускому духу роками промововал и пестовал свою културу, язик и национални идентитет на просторох Приморско-ґоранскей жупаниї.

За собу охабел ожалосцену супругу, сина, дзивку, унучата и праунучата.

Вичная памят!