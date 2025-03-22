Уметносц му смисел живота и лїк за шицко

Жиєме у ери велького материялизма дзе пенєж постал Бог и векшини є на першим месце, а людзох ше ценї по тим кельо маю, а нє яки су людзе. Же чловек вельо вецей од физичного єства, шведочи и наш собешеднїк Йоаким Шанта Яша. Йому уметносц – живот, и гвари же з уметносцу живот красни, без нєй є празни, гоч цо у нїм маме.

Йоакима Шанту зме нащивели у його обисцу у Бачкей Паланки, дзе жиє зоз дзивку Сашку и жецом Небойшом. Супругу Ґоцу, нажаль, чежка хорота одорвала од нїх пред пейцома роками. И у тих хвилькох, як и у велїх других животних бурйох, борбох за еґзистенцию, Яшу вше тота уметнїцка нїтка тримала же би находзел сили исц и предлужиц далєй. А тото цо його облюбене и за цо му Бог дал притоку, то мальованє и музика.

Народзени є у Дюрдьове, одроснул у Вербаше, а жиє у Бачкей Паланки

Йоаким народзени у Дюрдьове, як наймладши од трох братох – Мирона и Миколи. Пре лєпши живот и роботу родичи ше преселєли до Вербасу, дзе хлапци одросли. Яша ше вишколєл у Штреднєй будовательней школи, а закончел и Висшу дїловну у Новим Садзе. Там ше упознал и зоз свою будуцу супругу, котра там закончела Будовательни факултет. Засновали заєднїцки живот. Еґзистенцию пробовали обезпечиц у тарґовини, Ґордана волєла козметику, а Яшо могол применїц здобуте знанє, та основали власну фирму. Но, дзеведзешатих рокох, котри запаметани по войнох и инфлациї, то було барз чежко.

– Теди у держави нє функционовали институциї, знаме як було и мушели зме престац тото робиц. Я од свойого седемнастого по трицец пияти рок професийно грал на бас-ґитари. З рижнима бендами зме грали по цалей Югославиї, по готелох, дзе зме мали плацу, ноцнїк и то була барз красна младосц. Дас шейсц роки сом грал и у Бачкей Паланки, цалком случайно сом там купел и порту, и вец готове, остали зме ту. И нє подло нам ту жиц, Паланка красни мирни варощик – приповеда нам Шантов.

Дошол и до нового ремесла

У Бачкей Паланки уж 2004. року отворел и малярску фирму, а як научел тоту роботу, то окремна приповедка.

– Була барз велька криза, длуства… Сцел сом пойсц робиц до Италиї, алє требало вельо уложиц, пожичел сом, а чловек цо нас анґажовал бул вельки спреводзкош. То бул мой финансийни животни крах. Дома сом мал фамелию, дзецко, швекра и швекру, то було после бомбардованя, и нє знал сом цо робиц – здогадує ше Яшо чежких хвилькох.

– Теди сом замодлєл пайташа най ме научи ґлетовац, вон ме дакус подучел, алє требало робиц и зарабяц. Глєдало ше у Беоґраду роботнїкох, я ше приявел же знам, а, поправдзе, нє знал сом скоро нїч од тих роботох. Мал сом щесца же ми помогнул руководитель. Добре ми ишло, интересовало ме, та сом швидко учел. О даскельо днї сом уж научел ґлетовац, о два мешаци сом уж шицко знал, ґу тому сом и „краднул” ремесло. Кед сом ше о даскельо мешаци врацел до Паланки, бул сом порихтани почац сам робиц. На древо сом заквачел оглашку же робим и шицки малярски роботи. Забренкал телефон, та ше хтошка опитал: „Јесте ли ви онај са дрвета? Јесам…”, и так почало. Виприповедал нам Яшо анеґдоту як почал самостойну роботу. Гвари же ше и людзом попачело, ґаздиньом поготов, бо робел педантно, за нїм шицко чисте оставало и то ше пречуло, та, як гвари, роботи було кельо сцеш. Так ше и финансийно поднял, врацел длуства, почали роботи, та и роботнїкох требало, а дошол аж до „Карнексу”, дзе и нєшка роби…

После абстракциї прешол на пейзажи

Добре им ишло, алє Яшо одпочивок глєдал у уметнїцким малярстве, бо вше мушел мац и тот уметнїцки сеґмент у живоце.

– Ище док сом грал, народзел ше у мнє порив за уметносцу, бо сом цалком уметнїцка душа, мнє уметносц число єден, и смисел живота, а тиж и музика и мальованє. Купел сом платна, фарби и кед сом першираз почувствовал пах терпентину и лєнового олєю, и поцагнул щеточку по платну, нє можем преповесц як у мнє експлодирала тота креативносц. Жажда твориц ме цалком обняла и нє могол сом ше од нєй одняц, а анї нє треба, бо то добре – прешвечени Шантов.

– И так сом ше почал сам образовац, основи сом мал зоз секциї у школи, а вец сом ше учел зоз кнїжкох, куповал сом або жичал од других, виучовал сом и историю уметносци и познатих уметнїкох, технїки, и шицко. То таке як кед ши залюбени. Мал сом и идола од уметнїкох, перше то бул Ван Ґоґ, а вец Моне и импресионизем. И робим лєм у технїки олєй на платну, бо сама фарба ма свою маґию кед ше ю положи на щеточку. Познєйше, та и тераз робим зоз шпахлочку, то феноменалне чувство кед помишам даяку фарбу хтора ше ми попачи, кажди поцаг ме одушевює, и полнї душу.

Алє, дакус ме поцагнул и комерциялизем, окреме пре гевти роки у живоце кед ше чежко жило. Видзел сом же ше людзом пачи цошка иншаке, нє тото цо филозофирам на слики, бо сом спочатку робел лєм абстрактни мотиви. То людзе чежше розумели, векшина волї пейзажи, нашо войводянски салаши – гвари вон.

Яшо постал член Здруженя подобових уметнїкох у Б. Паланки, там ше упознал з велїма людзми, ходзел на колониї и учел. Як гвари, щесце же жиєме у чаше интернету, та ше годзинами припатрал як и цо други уметнїки робя и вибрал цо ше му пачело. Од тих „милион” информацийох остало дацо, та ше лапел и до пейзажох и природи…

– Видзел сом же ми то идзе, людзом ше пачело, наручовали, добре сом предавал аж и у нас, у центру, и барз сом ше приємно нєсподзивал же людзе любя малюнки, ставали ґу мнє и коментаровали… Пред 10 роками сом одходзел на шицки манифестациї цо були на Спенсу, на штанду сом викладал миниятури, а там сом их и робел. Людзе ше припатрали на тото и такой куповали. И то було красне дожице – щири наш собешеднїк.

Як приповеда, хиби му ище дакус щесца же би могол жиц од уметнїцкого малярства, з того у чим ужива. Йому, уметносц то живот. И тераз є цалком виполнєти чловек, а уметносц му принєсла лєм красни хвильки у живоце, и гвари же вона лїк за шицко.

Джамбалая

Яшо гвари же ше у малярстве опущел, алє му ровно хибела и ґитара. Пошол, купел бас-ґитару, а вец го у Паланки поволали до єдного блуз бенду.

– У обисцу сом справел студио, ту и вежбаме, наступали зме на блуз фестивалох, аж и на ,,Нишвилу”, воламе ше „Джамбалая” по америцким специялитету, дзе блуз настал. Я цали живот любел рок, алє полюбел сом и блуз, видзим же ище вше таку музику людзе любя, єст публики и на фестивалох, а за тоту нєшкайшу музику нє мам анї слова. Мам зняту єдну мою рок композицию хтору шпивала Ивана Олуїч, а єст аж и знїмок на Ютюбу.