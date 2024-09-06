Уметносц у души и шерцу

Силвестер Д. Макаї народзени 29. марца 1941. року у Коцуре, дзе здобул и основношколске образованє. Стредню школу закончел у Вербаше, а потим и Висшу педаґоґийну школу за наставнїка подобового воспитаня у Приштини.

Силвестер Макаї єден з найвизначнєйших творительох бачванско-сримских Руснацох. У нашей, а и ширшей културней явносци, є познати як скулптор, маляр, подобови педаґоґ и писатель за дзеци и за старших.

През вецей як шейсц децениї своєй уметнїцкей творчосци, мал понад 85 самостойни вистави, а участвовал на приблїжно 500 колективних виставох. Автор є бистох Петра Кузмяка, Гавриїла Костельника, Яши Бакова и числених других памятнїкох, котри и нєшка прикрашую велї нашо установи и руски места. Макаї направел и памятнїк котри од 1976. року краши центер його родзеного валала – памятнїк „Слунко шлєбоди”.

Остатнї роки прави скулптури з металу, и так твори ,,нови живот”, уклапаюци ше до вше векшого числа шветових уметнїкох котри за свойо дїла хасную одруцени метални предмети.

Обявел вецей кнїжки котри прикрашел зоз власнима илустрациями – кнїжки писньох за дзеци „Пироги о три роги” (1984) и „Ей, тота школа” (2003), як и приповедки за дзеци „Боси по праху” (2019). Окрем тих, обявел и кнїжку поезиї за старших „Одняти од Ступи” (1997), кнїжку писньох „Глас дзвона бронзового” (2007) и писнї и приповедки у кнїжки „Руско-салашски перли панонского путнїка” (2024). Обявена му и кнїжка на сербским язику „Ступа” (2009).

Член є и Дружтва писательох Войводини, а жиє и твори у Коцуре.

Добитнїк є велїх наградох и припознаньох котри за ньго маю нєпреповедзену вредносц як цо Октоберска награда у Вербаше, награди за педаґоґийну роботу, награда „Партизански учитель”, награда Воздухоплївного союзу Югославиї, награда на Подобовим салону у Вербаше и Национална награда Ивана Манайли „Pro Arte Ruthenorum” за уметнїцку творчосц.

Уметносц му у души и шерцу, и як визначел Макаї, вше ю будзе

почитовац. То и його фах, а збогацовац свой творчи опус, робиц и

твориц уметнїцки дїла будзе кельо лєм годзен.

А кед ше шицки факти вежнє до огляду, шлєбодно мож повесц же уметнїцка творчосц Силвестера Макая нє ма гранїци, а анї конца.