Уметносц зоз затичкох Сенки Хомовей

РУСКИ КЕРЕСТУР – Сенка Хомова зоз затичкох котри зберала полни три роки докончує праве уметнїцке дїло котре виложела на своєй капурки, капури и на мурику.

През рок Сенка вредно роби на їх полю и по обисцу. З оглядом же ше през лєто шицки розхладзую зоз соками котри у пластичней амбалажи, вона збера затички. През жиму затички хаснує же би правела окреме интересантни, зоз шмелосцу мож повесц – уметнїцки дїла.

Свой талант и креативносц уж други рок Сенка дарує Керестурцом и шицким котри приду опатриц новорочни мотиви на єй капурки на Новим шоре.

Прешлого року тема на єй капурки були вельконоцни мотиви, а того року Сенка пренашла инспирацию у жимских и новорочних мотивох.