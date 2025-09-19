Вибрани нови член УО Матки-Дружтва Руснацох Нового Саду-Войводини

НОВИ САД – У просторийох Руского Културного Центру вчера вечар, 18. септембра отримана порядна, осма схадзка Управного одбору Матки – Дружтва Руснацох Нового Саду – Войводини (МДРНСВ).

Схадзку предводзел предсидатель УО Дружтва Борислав Сакач, а одбор розпатрал вкупно осем точки дньового шору. Представени звит о роботи Дружтва у 2024. року, а потим и финансийни звит за исти рок. Ушлїдзела и дискусия о плану роботи за 2025. рок, у рамикох хторей наявени пририхтованя за 23. Фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї”, хтори будзе початком децембра. На схадзки ше розпатрало и финансийни стан Дружтва.

Окремну увагу прицагла точка хтора ше одношела на предкладанє и вибор нового члена Управного одбору и єдногласно одлучене же то будзе Наташа Макаї Мудрох.

На дньовим шоре була и точка на хторей пречитани допис Одбору за културу Националного совиту Руснацох, у хторим обгрунтоване прецо за Фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї” додзелєна символичну сума. Пречитане заключенє членох Одбору за културу же нє можу финансовац проєкти чия реализация одступа од запланованого формату и же вони понукаю помоц у обдумованю иншакей концепциї фестивалу и превозиходзеню евидентних проблемох. На схадзки гварене же би до таких зраженьох нє пришло, кед би ше шицки притримовали Календара репрезентативних манифестацийох.

Под точку рижне було слова о тим же Дружтво хвильково нє ма обезпечени простор у хторим ше отрима фестивал, та наглашене же ше у наиходзацим периодзе будзе глєдац ришенє.