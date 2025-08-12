У Рускей матки утвердзени термини подїйох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На схадзки Управного одбору Рускей матки (РМ) и одборох за науку и културу 9. авґуста, у маткових просторийох у Руским Керестуре утвердзени термини наиходзацих подїйох котри Матка орґанизує, а на дньовим шоре були и вецей други актуалносци.

Шлїдуюца, 10. Подобова колония „Еуфения Гарди” будзе отримана 20. септембра. Предложене же би була премесцена до природи, т.є. коло Водици и рибарского лєтнїковцу при базену, место у Спортскей гали.

Руска матка орґанизує и Вибор за мис Русинки/Рускинї/Лемкинї (РРЛ), та одредзене же би тота манифестация була 5. октобра. На нєй буду и музични наступи як и юниорских и сениорских шветових шампионкох у бодибилдинґу.

Вибор за мис РРЛ будзе у трох катеґорийох: Мис тинейджерки РРЛ у святочним облєчиве и Мис по 23 и Мис по 30 роки – у святочним облєчиве и бикинию. Приявиц ше мож по 5. септембер Илони Зарубици, а дополнююци информациї може дац и предсидатель Рускей матки др Михайло Фейса.

На схадзки бешедоване и о означованю 35-рочнїци РМ котра будзе на сам дзень снованя, 28. децембра. Догварени и шлїдуюци промоциї маткових виданьох, перша будзе у нашим РКУД у Кули, а бешедоване и о реализованю других публикацийох.