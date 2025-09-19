Вибрани главни редакторе новинох „Руске слово” и часописох „МАК” и „Заградка”

НОВИ САД – У просторийох Новинско-видавательней установи „Руске слово” вчера, 18. септембра, отримана 96. схадзка Управного одбору. На схадзки присуствовали седем од дзевец членох, а на дньовим шоре були пейц точки.

После єдногласно прилапеного записнїку зоз прешлей схадзки, шлїдзели три ключни точки дньового шору – вибор главних редакторох новинох „Руске слово”, часопису за младих „МАК” и дзецинского часопису „Заградка”. Члени Управного одбору принєсли одлуку же гласанє по каждей точки будзе явне.

За главну редакторку новинох „Руске слово” вибрана Марина Джуджар. Вона на гласаню достала потримовку шейсцох членох одбору, док єден член остал стримани. Притримуюци ше Интерного медийного кодексу НВУ „Руске слово”, заняти на схадзки хтора отримана початком мешаца, єдногласно дали потримовку Джуджаровей.

За главну редакторку часопису за младих „МАК” вибрана Александра Бучко и тоту одлуку одбор принєсол єдногласно, а єдногласно вибрана и Мая Зазуляк Гарди за главну редакторку дзецинского часопису „Заградка”.

Под точку рижне, директор Установи здогаднул на нєдавно отриману Конференцию о новинарским кодексу и професийней етики, а слова було и о новому способу збераня средствох прейґ интернету за нови дзецински кнїжки.