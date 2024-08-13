Упечатки зоз Месопотамиї

Кед же любице путовац, упознавац нови култури, обичаї и держави, а нє знаце кадзи, гварел бим же сце на правим месце. У наиходзацим тексту вас пробуєм, голєм на кратко, упознац зоз нєвироятнима предїлами юговосточней Турскей, познатшей як Месопотамия, котру сом нащивел концом прешлого року

Сиґурни сом же сце голєм дакеди чули за Месопотамию, алє яка то держава, чи вона и нєшка иснує, дзе ше находзи, чи там безпечне одпутовац, лєм даскельо спомедзи цикавих питаньох на котри сце годни достац одвити, през напис котри будзеце читац у шлїдуюцих шорикох.

Месопотамия то реґия зоз прешлосци, котра ше находзи медзи риками Тиґер и Еуфрат у нєшкайшим Ираку, Сириї и Турскей, дзе були перши цивилизациї. Праве на тих просторох настали и єдни зоз перших варошох и писмох, та шлєбодно можеме повесц же тота обласц ключна за розвой нєшкайшого урбаного живота и других аспектох людскей култури. Шицко тото ми прицагло увагу, та сом жадал нащивиц предїли, и ,,крачац по истих драгох” по хторих крачали и єдни зоз перших цивилизацийох.

Мойо путованє по Месопотамиї, точнєйше юговосточней Турскей, почало штредком децембра 2023. року, кед сом вєдно зоз своїм цимером бул у Истанбулу на студентскей черанки. Дочасово зме ше приселєли до Турскей, та зме вєдно обдумовали и плановали котри вароши сцеме нащивиц, же бизме цо лєпше упознали державу у котрей пребуваме. Пренашли зме аґенцию зоз Турскей котра орґанизовала путованє, и одлучели зме вєдно з нїма рушиц на далєку драгу. Драга од Истанбулу по першу дестинацию тирвала досц длуго, коло 15 годзини, а путовали зме на автобусу. Як зме вошли до автобуса, постали зме свидоми же зме годни комуниковац зоз людзми з нашей туристичней ґрупи лєм з руками и ногами, понеже нїхто окрем нашого водзача нє знал английски язик. Но, алє то нє завадзало нїкому, бо зме ше шицки барз швидко сприятелєли. После 15 годзинох, конєчно зме сцигли и до першого од пейцох варошох на нашим путованю, а слово о Ґазиантепу.

ҐАЗИАНТЕП

Ґазиантеп то єден зоз найстарших варошох на цалим швеце, котри ми ше на перши попатрунок барз попачел. При Туркох є познати як варош зоз найлєпшима баклавами котри зме, вшелїяк, коштовали и цалком ше зложели з нїма. Нащивели зме Зеуґма музей, найвекши музей мозаїку на швеце, дзе зме попри мозаїкох могли видзиц и статуи римских божествох. Ґазиантеп краши и пияц на хторим, попри баклавох и кафи, могло покоштовац и купиц рижни присмачки, характеристични за їх народну кухню, як и пренайсц ручно правени джезви, есцайґ и шицко цо ше хаснує у кухнї. Нажаль, у тим варошу були вельки трешеня жеми у фебруару 2023. року, котри вплївовали на живот у нїм. Єст и твердиня зоз 2. вику новей ери, котру зме нє могли нащивиц пре вельки очкодованя.

ШАНЛИУРФА

Шлїдуюцe цо зме нащивели бул варош Шанлиурфа, медзи Турками познати лєм як Урфа. Такой перши вечар у тим месце зме присуствовали єдному турскому вешелю, и видзели як ше там людзе вешеля. Цалком иншак як у нас, цо могло и обчековац, алє тото цо барз подобне зоз нашу традицию то коло (танєц), хторе зме без проблема звладали. У Шанлиурфи зме тиж мали нагоду нащивиц и Баликлиґол (Balıklıgöl), место котре значне людзом муслиманскей вири, а потим Гаран, варош чийо коренї зоз периоду пред нову еру.

Тото цо на мнє охабело найвекши упечаток то археолоґийне находзиско Ґобекли Тепе (GöbekliTepe), котре датує ище зоз периоду 9.500 роки пред нову еру, цо значи же є старше аж и од Пирамидох у Ґизи. Тото место составене зоз каменьових слупох на котрих ше находза релєфи рижних животиньох, котри представяю релиґийни и обрядни символи. Ґобекли Тепе нам указує же релиґийни и обрядни активносци постояли и пред тим як цо людзе почали жиц и формовац перши населєня, и занїмац ше зоз польопривреду.

МАРДИН

Треци варош котри зме нащивели ше находзи лєм 20 километери од гранїци зоз Сирию, и 70 километери од гранїци зоз Ираком, а то Мардин. Понеже ше Мардин находзи барз блїзко при Сириї, зоз брега по котрим зме ше шпацирали могли зме видзиц шветла и предїли хтори доходза зоз Сириї.

Кед бим мушел видвоїц найкрасши варош на тим путованю, думам же би то бул праве Мардин, котри полни зоз узкима улїчками и традицийнима хижами. Ту людзе зложни, и припаднїки су християнскей, муслиманскей, и юдеистичней вири. Праве зме у тим месце мали нагоду видзиц и Дейрулзафаран (Deyrulzafaran), манастир зоз 5. вику, котри значни центер Сирийскей православней церкви. Пачело ше ми и археолоґийне место Дара, вельки тарґовецки и воєни центер.

ДИЯРБАКИР

Штварти варош котри зме обишли на тим шейсцдньовим путованю бул варош дзе єст вельо вецей Курдох як Туркох, та ше тот варош часто наволує як центер Курдох. Слово о Диярбакиру, котри ма богату историю. Нажаль, нє була вигодна хвиля, понеже спаднул диждж. Вон ма цалком иншаку архитектуру и, можебуц, є нє найбезбечнєйши за шпациранє без ґрупи, окреме кед нє знаце язик векшини.

МИДИАТ

Остатнї варош котри зме мали нагоду на кратко нащивиц то Мидиат. Досц є подобни зоз Мардином, дзе на мнє окремни упечаток охабели Херчаи и Умут конаки. Тото цо бим видвоєл зоз того путованя то горяцке искуство по Гори Немрут, як и воженє на ладї по Еуфрату, дзе зме видзели часци варошу Галфети, котри пре вельки вилїви 1990. року остал под воду. Кажда хвилька на тим путованю була драгоцина, и останє ми у красним паметаню. Швет нам ,,понука” прекрасни места котри можеме нащивиц, а котри, можебуц, нє таки актуални алє красни, а предїли Месопотамиї сиґурно єдни з нїх.