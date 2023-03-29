Упис до 1. класи прей Е-управи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Упис до 1. класи Основних школох у Репбулики Сербиї, та и до Основней школи „Петро Кузмяк” будзе прейґ порталу Е-управи, од 1. априла и будзе тирвац по 31. май 2023. року.

Термини за упис и тестиранє дзецох заказую ше електронски, прейґ порталу Е-управа хтори уж отворени. Термини за упис треба вибрац у роботних дньох.

Родичи хтори нє маю можлївосци свой термин заказац онлайн, можу то зробиц и так ше наволаю директно до школи на число телефона: 025/703-042 и 025/703-041

Скорей упису, потребне же би бул окончени лїкарски препатрунок дзецка, а шицки други потребни документи школа набави по службеней длужносци.