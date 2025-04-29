До стреди упис до Цицибану

РУСКИ КЕРЕСТУР – Упис до Предшколскей установи „Бамби” зоз Кули, та и до дзецинскей заградки „Цицибан” у Руским Керестуре ше закончує заключно зоз стреду, 30. априлом. Конкуровац мож лєм прейґ еУправи, а дополнююца документация ше доставя особнє або по мейлу.

Треба же би конкуровали и родичи дзецох котри прешлого року остали на лїстини чеканя, їх приява того року достанє дополнююци боди по тей основи.

Дополнююци документи треба же би доставели родичи дзецох зоз дружтвено чувствительних катеґорийох, и польопривреднїки, ношителє и члени польопривредних ґаздовствох котри за себе нє уплацую пензийно-инвалидске осиґуранє.

Дополнююци документи мож однєсц особнє до Кули до Бамбию (Улїца Йосипа Крамера 19), лєбо на мейл pubambipom.dir@gmail.com, а шицки информациї мож достац и на телефонске число 025/729-990.