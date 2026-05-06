Упис дзецох до ПУ Дзецинство у Жаблю

ЖАБЕЛЬ/ДЮРДЬОВ/ҐОСПОДЇНЦИ – Конкурс за упис до Предшколскей установи (ПУ) „Дзецинство” зоз Жаблю за роботни 2026/2027 рок, до дзецинскей заградки „Дюрдєвак” у Дюрдьове и дзецинскей заградки „Маслачак” у Ґосподїнцох отворени штварток, 30. априла.

За дзеци народзени од 1. марца 2021. по 31. децембер 2023. року, за цалодньове пребуванє, у дзецинскей заградки „Мудра сова” у Жаблю єст 26 шлєбодни места, у дзецинскей заградки „Дюрдєвак” у Дюрдьове єст 40 места, у дзецинскей заградки „Маслачак” у Ґосподїнцох єст 25 места, док у дзецинскей заградки „Меда” у Жаблю за тот возрост нєт места.

За яшелькови возрост розписани конкурс за два обєкти у ПУ „Дзецинство” зоз Жаблю, у Ґосподїнцох и у Жаблю, понеже Дюрдьов єдине место у општини котре нє ма яшелька. Чуроґ ма окремну ПУ и вона ма и оводу и дзецинску заградку.

Дзецинска заградка „Меда” у Жаблю, розписала конкурс за дзеци возросту од дванац мешаци по два роки, годни прияц 30 дзеци, як и за яшелькови возрост од два по три роки и годни прияц 27 дзеци. Дзецинска заградка „Маслачак” у Ґосподїнцох розпислала конкурс за дзеци од єдного по три роки, єст места за 21 дзецко.

Вецей о конкурсу, доставаню бодох, або потребней документациї мож ше информовац на урядовим сайту ПУ „Дзецинство” зоз Жаблю https://www.pu-detinjstvo.com/, на тим сайту єст и инструкциї за приявйованє на еУправи.

Приявйованє почало пондзелок, 4. мая, а будзе тирвац по пияток 15. мая. Приявйованє ше окончує лєм прейґ еУправи.

Прелиминарна лїстина будзе обявена на будинкох спомнутих ПУ, найпознєйше по пияток, 22. мая по 17 годзин.