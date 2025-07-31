Тирва перши уписни термин на факултет

НОВИ САД – Штредком юлия на Универзитету у Новим Садзе почали прияви за примаци испит у першим уписним кругу за нови школски 2025/2026. рок.

На новосадски факултети у новим школским 2025/2026. року ше вкупно ше можу уписац 16532 студенти, од того 8514 чийо ше школованє будзе финансовац зоз державного буджету и 8018 самофинансуюцих студентох. Вкупне число приявених кандидатох у першим термину 13062.

Приява кандидатох на основни и интеґровани студиї у другим уписним термину будзе 4. и 5. септембра, а примаци испити буду орґанизовани 8. и 9. септембра.

За мастер, специялистични и докторски студиї, приява у першим термину тирва по 31. октобер, други термин будзе по 14. новембер, треци по 5. децембер и у штвартим термину ше кандидати годни приявиц по 18. децембер.