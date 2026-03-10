Упокоєл ше др Aлександр Дуличенко (1941–2026)

ТАРТУ (ЕСТОНИЯ) – У своїм 84. року, 6. марца ше упокоєл академик, визначни слависта, филолоґ др Александр Дмитриєвич Дуличенко, хтори перши фундаментално преучел шицки характеристики руского язика и положел го до ґрупи микроязикох визначуюци же є найрозвитши, и же ше по функцийох яки ма приблїжує ґу „вельким” славянским литературним язиком.

Професор др Александр Дуличенко ше народзел. 30. октобра 1941. року у вaлалє Високий, Краснодарского краю, у Русиї. Абсолвовал на Туркменским универзитету у Ашхабаду, на Институту славистики и балканистики 1974. року, у Москви одбранєл кандидатску дисертацию Литературни руски язик Югославиї, а потим 1980. року на Институту линґвистики Билорускей академиї наукох у Минску здобул званє доктора филолоґийних наукох зоз дисертацию хтора була пошвецена питаньом формованя и розвою славянских литературних микроязикох. Зоз тим вон бул перши хтори руски язик бачванско-сримских Руснацох учишлєл до славянских микроязикох и як толковал, бул окремни литературни микроязик найблїзши вельким славянским язиком. Професорови Дуличенкови окреме бул цикави язик бачванско-сримских Руснацох, та го, читаюци виданя НВУ Руске слово хтори доставал и контактуюци з Руснацами научел бешедовац. Даскельо раз нащивел нашу установу, а и нашо студенти на Оддзелєню за русинистику слухали його преподаваня.

Його перши контакт з Руснацами було дописованє зоз Владимиром Малацком зоз Савиного Села, и дзекуюци Дуличенковей заинтересованосци за нашу народносц и язик його професор академик Николай И. Толстой го потримал же би почал виучовац руски язик. Други Руснак зоз хторим проф. Дуличенко мал контакти бул писатель Василь Мудри зоз Шиду.

НВУ Руске слово му обявела два зборнїки статьох о руским язику, Jugoslavo-Ruthenica (1995) и Jugoslavo-Ruthenica II (2009), як и Кнїжку о руским язику (2002), а сам пририхтал и обявел архивни рукопис Гавриїла Г. Костельника Жалосцинки-серенчи и милей (1994).

Бул вельорочни сотруднїк и член Дружтва за руски язик, литературу и културу и член Редакциї зборнїка Studia Rutheniсa, сотруднїк часописа Шветлосц, и велїх медзинародних универзитетох, а зоз своїма роботами наступал на конференцийох и семинарох практично у шицких европских наукових центрох. Бул член велїх наукових академийох, предсидатель Медзинародного комитету славистох, предсидатель Естонского националного комитету славистох, предсидатель Медзинародней асоцияциї за интерлинґвистику, член Вивершного комитету Нюйоркскей академиї наукох, Тартуского дружтва есперантох, а постал и лауреат у тей сфери найвисшей науковей награди фонду Александра Гумболдта 2005. року за свойо винїмково науково успихи з обласци славистики. Достал и Награду Микола М. Кочиш за виучованє култури, литератури и язика Руснацох у Югославиї (1997), у Триру му додзелєни почесни докторат, док му Естонска Република додзелєла Орден Билей гвизди 4. класи (2003).

Руснаци го буду паметац як особу хтора мала окремне почитованє ґу Руснацом и їх язику, доброго сотруднїка и почитователя рускей кнїжки.

Най му будзе вична слава!