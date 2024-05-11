Упокоєл ше др Яков Кишюгас (1948–2024)

НОВИ САД – Вчера, 10. мая у своїм 76. року живота упокоєл ше др Яков Кишюгас, професор русийского язика, визначни просвитно-педаґоґийни дїяч. Значни период роботного вику пошвецел нашому рускому язику як викладач, автор и коавтор скоро шицких учебнїкох за основну школу у порядней и виборней настави, автор тестох за Закончуюци испит осмакох, потим як длугорочни совитнїк и надзорнїк за руски язик, професор на Оддзелєню за русинистику, а тиж и надзорнїк за школярски стандард на державним уровню.

Яков Кишюгас народзени 1. новембра 1948. року у Руским Керестуре од оца Якова и мацери Амалиї, дзивоцке Чакан. У Керестуре здобул основне образованє, штреднє у Новим Садзе у Ґимназиї „Светозар Маркович”, ту започал и студиї русийского язика и литератури, а закончел их и дипломовал у Сараєве. Перше роботне место як професор нашого руского язика достал у Руским Керестуре у ґимназиї теди оддзєлєню вербаскей ґимназиї „Жарко Зренянин”, а потим и у реформованим заєднїцким штреднїм образованю тиж у Образвним центре „Петро Кузмяк”, дзе єден час бул и помоцнїк директора.

До Нового Саду ше преселєл 1981. року на роботу до Просвитно-педаґоґийного заводу Войводини як совитнїк за руски язик. У тим периодзе його значне доприношенє образованю на руским язику мож спатриц и през авторства и коавторства 25 учебнїкох, а ту слово о скоро шицких читанкох и ґраматикох за основну школу, хтори ше и нєшка хаснує и у виборней и порядней настави. Докторат Одношенє литературного и животного искуства у настави литератури од I по VIII класу основного воспитаня и образованя одбранєл 1992. року на Филозофским факултету у Новим Садзе. На Оддзелєню за русинистику бул анґажовани на предмету Методика настави руского язика и литератури. Потим, у Министерстве просвити робел як надзорнїк за школярски стандард у штредньошколских домох школярох тє. интернтох на териториї цалей Сербиї. У тей обласци як коавтор и автор дал значне доприношенє у штирох фахових зборнїкох. Роботни и творчи вик закончел на месце управнїка Дома школярох штреднїх школох „Бранково коло” у Новим Садзе, у двох мандатох, одкадз ше 2013. року поцагнул до заслуженей пензиї.

За свою креативну просвитно-педаґоґину роботу бул наградзени зоз Святосавску награду, конкретно за два учебнїки руского язика за виборну наставу як найлєпши у конкуренциї шицких учебнїкох на меншинских язикох у Републики Сербиї. Др Кишюгас тиж так два раз наградзени зоз награду Часопису за науку, литературу и културу „Шветлосц” котри видава НВУ „Руске слово”.

Професор Яков Кишюгас за собу зохабел супругу Маґдаленку и сина Алексея зоз фамелию и зоз першого малженства дзивку Сладяну зоз фамелию.

Поховани будзе на вовторок 14. мая на 11:15 годзин на Новим городским теметове у Новим Садзе.

Вичная му памят!