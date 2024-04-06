Упокоєл ше Драґан Ковачевич

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 5. априла на керестурским теметове поховани Драґан Ковачевич, длугорочни предсидатель и тренер Столнотениского клубу „Русин” и витирвали и активни спортски роботнїк, котри ше нєсподзивано упокоєл 4. априла у своїм 66. року живота.

Ковачевич народзени 12. марца 1958. року у Руским Керестуре, aлє жил на Косанчичу. До спортского живота валалу вошол прейґ фодбалу кед штредком 70. рокох прешлого вику бул ґолман у ФК „Русин”, а ту засновал фамелию и остал.

Тренирац столнотенисерох почал ище 2002. року скорей як СТК „Русин” реґистровани 2005. року, и од теди по нєшкайши днї, як вельки любитель столного тенису и ентузияста, витирвало уводзел до спорту велї ґенерациї младих, учел их столнотенискей схопносци як и правим спортским вредносцом. Найлєпши резултати на войводянским и державним уровню посцигли Деян Надь и София Ковач.

Гоч уж мал озбильни здравствени проблеми, до остатнього дня водзел Клуб з правдивей любови ґу спорту, а бул и предсидатель цалого Спортского дружтва „Русин”. На жаль, праве на рекреативним тренинґу столнотенисерох ше и упокоєл, у спортскей гали о котрей ше остатнї роки як домар дзбало старал.

За собу зохабел супругу и двойо дзеци зоз фамелиями.

Вичная му памят!