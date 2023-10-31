Упокоєл ше Иштван Пастор

НОВИ САД – Предсидатель Скупштини АПВ и лидер Союзу войводянских Мадярох Иштван Пастор умар вчера у 68. року живота.

Иштван Пастор народзени 1956. року у Майдану при Новим Кнежевцу. По занїманю бул правнїк.

Член Союзу войводянских Мадярох бул од снованя 1995. року, а од 2007. бул предсидатель странки.

Пастор бул предсидатель Скупштини Войводини у трох мандатох: од 2012. по 2016, од 2016. по 2020. и од 2020. до тераз.

Одликовани Сретеньским орденом Першого ступня Републики Сербиї и державним орденом за зазаслуги Републики Мадярскей.

Од 2000. по 2008. рок бул покраїнски секретар за приватизацию, поднїмательство и мали и стреднї подприємства, а од 2008. по 2012. рок покраїнски секретар за привреду.

У двох мандатох бул подпредсидатель Вивершней ради Войводини.