Упокоєл ше Ярослав Сисак (1939–2025)

ПРЕШОВ (СЛОВАЦКА) – Пияток 27. юния упокоєл ше ґлумец, режисер, длугорочни директор Театру Александра Духновича, режисер и прекладатель театралних текстох на русински язик Ярослав Сисак, поинформовал Театер Александра Духновича, а пренєсол Радио лем.фм.

Ярослав Сисак бул важна особа у дефинованю характеристикох русинского театра, єден є з сновательох Русинскей оброди у Словацкей после 1989. року, а єден час бул и предсидатель.

Ярослав Сисак ше народзел 28. мая 1939. року у валалє Пихнє, округ Снїна. Стредню школу закончел у Педаґоґийней школи у Прешове, а вец ше 1957. року придружел ше ґу драмскей екипи тедишнього Українскогоу народного театра (УНТ) у Прешове. Сисак бул єден з перших хтори студирал на Театралним институту Карпенко-Кари у Києве. Потим зоз студийох ґлуми прешол на режию. Од 1978. до 1982. бул уметнїцки руководитель драмского колектива УНТ, а вец до 1998. року бул театрални режисер. У своєй ґлумецкей и режисерскей кариєри витворел вецей значни продукциї, а медзи иншим бул и коавтор премиєри Краля Лира на УНТ, цо було перше виводзенє Шекспирового дїла у театре у Словацкей.

После политичних пременкох у Чехословацкей 1989. року под Сисковим водством дотедишнї театер, у октобре 1990. року постал Русински театер Александра Духновича, у хторим виводзени представи на українским и русинским язику. Зоз функциї директора Театра Александра Духновича пошол 1998. року, алє и надалєй ше давали представи хтори подписовал як режисер и драматурґ. Окрем того вон бул и автор прекладох драмох на русински язик хтори обявени у кнїжки: Театер Александра Духновича у прекладох Ярослава Сисака, хтору пририхтали Валерий Падяк и Михал Павлич у хторей обявени и драми Дюри Папгаргая.

Ярослав Сисак за Руски народни театер „Петро Ризнич Дядя” на сцену поставел два представи: Агафия, старого попа дзивка Дюри Папгаргая, 1992. року и На дну Максима Горкого, 2002. року.

Одпитованє од Ярослава Сисака будзе 2. юлия на 12:30 годзин у Доме смутку у Прешове.