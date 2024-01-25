РУСКИ КЕРЕСТУР – Дня, 24. януара после длугшей хороти у своїм 74. року живота упокоєл ше Юлиян Арва, у Керестуре шицким познати як Моша, доаєн рецитаторского руху, ґлумец и поета Керестурски.

Народзени є у фамелиї дакедишнього керестурского скравца Йовґена Арвового – Мелеґового як треце дзецко. Дзецинство препровадзел у Керестуре, а потим седемдзешатих рокох вєдно зоз родичами пошол до Нємецкей, дзе остал нєполни пейц роки, нєдалєко од Минхену.

Юлин бул виучени за шлосера, а у души бул рецитатор, поета, ґлумец, любитель крашнє виповедзеного слова и уметносци.

Рецитовац почал як леґинь. Участвовал на першей смотри рецитаторох у валалє, котра була орґанизована 1969. року. Окрем на месней участвовал и на општинскей, покраїнскей, а потим и на републичней смотри у Велькей Плани. У финалу вєдно зоз нїм рецитовал и Александар Берчек, наш познати ґлумец.

Попри рецитованя Юлиян и ґлумел, та и режирал. Ґлумел у представи „Гайди”, котру рихтал учитель Еуґен Медєши, а вец го до представи волал Дюра Папгаргаї. Пред одходом до войска помагал о. Михайлови Макайовому и о. Ярославови Вовкови у режиї єдночинкох.

Його супруга Марча го вирно провадзела през живот и зоз нїм мала три дзвичата: Таню, Ясмину и Весну. Своїм дзвичатом усадзел любов ґу виповедзеному и написаному красному слову.

Хованє будзе нєшка, 25. януара на керестурским теметове на 10 г.