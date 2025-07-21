Упокоєл ше Миломир Шайтош (1960–2025)

НОВИ САД – Внєдзелю, 20. юлия упокоєл ше Миломир Шайтош, длугорочни културни дїяч и активиста, предсидатель Управного одбору Дружтва Руснацох Нового Саду – Войводини, длугорочни члєн и хореоґраф Руского културного центра и програмер.

Миломир Шайтош, народзени 6. юния 1960. року у Новим Садзе. Фахове музичне образованє здобул у Нїзшей и Стреднєй музичней школи Исидор Баїч у Новим Садзе, як и на Музичней академиї новосадскей Академиї уметносцох дзе му єден од професорох бул и Иван Ковач.

У Радио Новим Садзе з претаргнуцами робел од 1977. по 1986. рок перше гонорарно ище як стредньошколєц, познєйше и як стаємно заняти сотруднїк, a вец и як редактор. Робел на музичних емисийох як цо то Одгуки з ровнїни и Мелодром.

Вишколовал ше за програмера, та у тим фаху робел перше у самостойней аґенциї Compy Soft, a познєйше у компанийох як цо то JUGOINSPEKT и Електровойводина одкаль и пошол до пензиї.

Од 1968. року по 1986. рок, як член КУД-а Максим Горки зоз Нового Саду, прешол шицки розвойни етапи фолкорного танєчнїка. На препорученє визначного професийного хореоґрафа, пок. Миодраґа Цветковича Баньца, участвовал на шицких 8 семестрох за фахове оспособйованє кадрох у обласци танєчно-фолклорней творчосци зоз окремним акцентом на виучованє историї танцох, народних костимох (ношнї/облєчива) и сценскей примени танцох.

Од 2003. року бул стаємни хореоґраф у РКЦ з Нового Саду, а у двох сезонох и хореоґраф у КПД Дюра Киш зоз Шиду. Поставел коло 15 авторски хореоґрафиї. Написал даскельо статї зоз обласци руского фолклору и фолклористики од хторих єдна обявена у предлуженьох у Руским слове, а єдна у мултилатералним проєкту Русини/Руснаци/Ruthenians.

Перше як член, а потим и як предсидатель Конґресней комисиї за културу Шветового Конґреса РРЛ, сотрудзовал зоз хореоґрафами визначних руских фолклорних ансамблох Горнїци. Длугорочне окремне сотруднїцтво зоз найвизначнєйшим руским фолклористом, етнолоґом и етномузиколоґом Иваном Чизмаром зоз Словацкей резултовало зоз уключованьом до пан-руского/русинского/лемковского проєкту твореня зборнїку-енциклопедиї руского/русинского/лемковского народного облєчива-ношнї цалого ареалу дзе жиє руски народ.

Влада АП Войводини го 2017. року меновала на функцию предсидателя Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох и у тим периодзе участвовал у намаганьох же би Завод за културу войводянских Руснацох достал нови просториї у Улїци Матици Сербскей у Новим Садзе.

Бул Член Совиту за национални меншини и член Совиту за младих Городу Нового Саду. Тиж так, бул у даскелїх мандатох член Националного совиту Руснацох, дзе мал нагоду замерковац же дзе, цо и як на конструктивни способ злєпшац його роботу на хасен шицких Руснацох.

Бул заменїк предсидателя Рускей матки и предсидатель Новосадского городского одбору Рускей матки.

Як предсидатель Управного одбору Дружтва Руснацох Нового Саду – Войводини, участвовал у снованю фестивалу Малих сценских формох у Новим Садзе, фестивалу руских оркестрох Мелодиї Руского двору у Шидзе и фестивалу Русин Филм фест тиж так у Шидзе.

Бул и член актуалного зволаня Управного одбору Дружтва Руснацох Нового Саду –Войводини.

За собу охабел супругу и два дзивки зоз фамелиями.