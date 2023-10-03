Упокоєл ше Мирон Хрин Стево

РУСКИ КЕРЕСТУР – У своїм 53. року живота вчера ше нєсподзивано упокоєл Мирон Хрин волани Стево, длугорочни роботнїк у Доме култури Руски Керестур як и гудак аматер, член Народного оркестру Дому култури тераз з меном Юлиян Рамач Чамо.

Мирон народзени 26. авґуста 1970. року як наймладши од трох братох од оца Штефана и мацери Ксениї. Основну школу закончел у своїм валалє, а штредню Електротехнїчну „Михайло Пупин” у Новим Садзе. Од половки 90. рокох прешлого вику бул заняти як домар и бински роботнїк у Доме култури, алє и як езермайстор.

Праве ту почал учиц и грац на тамбури у седмей класи при Якимови Хомови, а вец го штредком 80. рокох до Народного оркестру поволал Юлиян Рамач Чамо, дзе грал на тамбурашским басу, нєпреривно и нєвистато скоро 40 роки.

Мирон за собу зохабел супругу Таню и сина Виктора, а поховани будзе нєшка на 15 годзин на керестурским теметове.