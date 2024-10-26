Упокоєл ше Ненад Канюх (1970–2024)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дня, 25. октобра после длугшей хороти у своїм 55. року живота упокоєл ше Ненад Канюх, у Керестуре шицким познати як Неша, член драмского ансамбла РНТ.

Народзени є 6. фебруара 1970. року у Вербаше, а одроснул у Руским Керестуре. Ту закончел и основну школу. Стредню школу за транспорт закончел у Кули и здобул званє транспортни технїчар, а по законченю 5. ступня здобул и званє инструктор воженя. Робиц почал такой по законченю школованя у Автотранспортним подприємстве „Кулатранс“, а од 1990. роби як инструктор воженя у Автошколи „Ковач“ у Руским Керестуре.

Зоз театралну дїялносцу ше почал занїмац як школяр основней школи. Анґажовал го учитель и режисер аматер Йовґен Медєши до його дзецинскей драмскей ґрупи при Керестурскей сцени АРТ „Дядя“. Од 1986. року постал стаємни и стандардни член Керестурскей сцени АРТ „Дядя“, а познєйше и єден зоз шорох найлєпших ґлумцох Руского народного театра „Петро Ризнич Дядя“. Освоєл награду за найлєпше одбавену улогу у театралним фалаце Х. Бойчева „Обласни шпиталь“ на 45. Драмским мемориялу Петра Ризнича Дядї 2013. року.

Жил и робел у Руским Керестуре.

Патраче го буду паметац як окремного ґлумца котри подоби цо их бавел преношел щиро и природно. Кажде хто мал нагоду патриц и уживац у бравурох його ґлуми мал за його ґлуму лєм слова похвали.

Його колеґове ґлумци го буду паметац як солидарного колеґу котри вше бул порихтани помогнуц на сцени и споза нєй, як ґлумца котри мал окремне чувство за тимску роботу и специфични способ у пририхтованю улогох. Його було лєгко провадзиц на сцени, знал комуниковац зоз колеґами цо вше резултовало зоз замеркованима сценами. У каждим случаю його студиозне пририхтованє ґу каждей улоги давало резултати котри були вше добре прияти и од колеґох и од публики.

Хованє покойного Ненада шє отрима на нєдзелю, 27. октобра на 14 годзин зоз каплїчки на керестурским теметове. Сочувствиє ше прима нєшка, 26. октобра од 15 г у каплїци и внєдзелю од 10 годзин.

Вична му памят!