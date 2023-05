Упокоєл ше новинар, писатель и прекладатель Михайло Рамач (1951–2023)

ПЕТРОВАРАДИН – Нєшка, 13. мая, у Петроварадину, у 71-року живота упокоєл ше новинар, писатель и прекладатель Михайло Рамач. Рамач народзени 1951. року у Руским Керестуре, дзе закончел основну школу, док ґимназию и лицей закончел у Риме, у Українскей папскей малей семинариї. Дипломовал историю на Филозофским факултету у Новим Садзе.

Бул новинар у Руским слове, Дневнику и тижньових новинох Нєзависни. Бул єден зоз сновательох Нєзависного дружтва новинарох Войводини (1990), главни и одвичательни редактор новинох Наша Борба (1998), Войводина (1999–2001) и Данас (2006–2009). Бул дописователь аґенциї Укринформ (1993–2006) и Радия Шлєбодна Европа (од 1998), як и редактор християнского часописа Дзвони (1993–1997).

У НВУ “Руске слово” oбявел кнїжки писньох: Либрето за єдно лєто (1974), Шитар (1982), Сказка о гушлярови и гушлї (1986, преложена на сербскогорватски, мадярски, словацки и румунски), Рапух медзи гвиздами (1988, преложена на ґрузийски), Чукундїдов ошмих (2003), Повист о Данилови и Феркови и Ґаброви (2008) и Дуга над Дунайом (2018). Року 2022. вишла му кнїжка прози У нас на салашу бул ґенерал.

По сербски обявел кнїжки есейох: Повест о почетку краја (2002), S one strane snova (2003), Šesti oktobar (2008), Dunavska rapsodija (2018), Zov vedrih vidika (2018), кнїжку приповедкох Noć na stanici Keleti (2020) и кнїжку писньох Druga obala (2020).

Преложел на язик войводянских Руснацох Псалми (2003). Вєдно з братом др Янком Рамачом преложел Святе писмо (Библию, 2019).

Преложел кнїжки: Карло Колоди – Пинокийово дожица (1979); Драги и хмари –Антолоґия прози войводянских Румунох (1980); Бошко Ивков – Поцерпанє (1984); Вехби Кикай – Били палати (1985); Фридрих Енґелс – Лудвиґ Фоєрбах и конєц класичней нємецкей филозофиї (1985); Петко Войнич Пурчар – Цихи долї (1986); Отон Жупанчич – Цицибан (1986); Дякомо Скоти – На вдереню моря, Антолоґия италиянских поетох у Югославиї (1987); Кед жадаш – Вибор югославянскей поезиї за дзеци (1987); Десанка Максимович – Витрова колїсанка (1988); Мирослав Антич – Била канджурка (1988); Олес Гончар – Собор (1989); Павел Ґатаянцу – Нєдошнїти сни (1998); Антоан де Сент Еґзипери – Мали принц (2003); Гавриїл Костельник – Писня Богови (2003). Василиє Топалов –Mo on the road to Amsterdam (1993), Писнї (2010).

Преложел шицки литературни твори у читанкох за 1, 2, 3, и 4. класу стреднєй школи, хтори пририхтал Юлиян Тамаш. Преложел учебнїки хемиї за 1, 2, 3. и 4. класу стреднєй школи. Преложел Ґеоґрафску читанку за 6. класу основней школи, Историйну читанку за 6. класу основней школи и учебнїк Общетехнїчне образованє за 6. класу основней школи. Преложел на сербски язик кнїжки Меланиї Павлович: Веселинка (1990) и Били жаданя (1999).

У периодики обявел преклади на руски и сербски язик даскелїх стоткох литературних творох. Зложел антолоґию поезиї войводянских Руснацох Ми ту нє госци / Ми тут не гості (Ужгород, Україна, 1997).

Обявел кнїжку Перли шветовей поезиї (2021) – перши преклади на руски значних творох од класики по новши часи.

Пририхтал за друкованє кнїжки: Arkadij Žukovski, Orest Subteljni – Kratka istorija Ukrajine (Dan Graf, 2018); Živan Marelj – Ukidanje autonomije Vojvodine, početak razbijanja Jugoslavije (Dan Graf, 2020) и Янко Сабадош – Розваляни салаш (Руске слово, 2021).

Його есеї заступени у кнїжкох: Histories of hope in the first person (EBRD, London 2008); Evropa: (ne)ispričana priča (Zavod za kulturu Vojvodine / Srpski PEN centar, 2015).

По його сценарийох на Радио телевизиї Войводини зняти седем сериї о дзеведзешатих рокох ХХ вика и серия у 12 епизодох Дунай, занавше, хтора у прекладзе була емитована у Румуниї, а по мадярски на ТВ Панон.

Ношитель є припознаньох Витяз професиї, Витяз шора Святого папи Силвестера и Ордена Ярослава Мудрого. Достал награду часописа –„Шветлосц” Микола М. Кочиш, як и награду видавательней редакциї НВУ „Руске слово” Гавриїл Костельник и новинарски награди Светозар Милетич, Светозар Маркович, Станислав Маринкович и Славуй Хаджич. Бул судски прекладатель за українски язик у Сербиї и член Союзу писательох України.

Оженєти бул зоз Верунку народзену Гнатко. Маю дзивку Анамарию и двох унукох у хторих ше барз цешел.

Поховани будзе у кругу найблїзшей фамелиї и родзини.

Вичная памят!