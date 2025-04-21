ВАТИКАН – Нєшка, у своїм 89. року, упокоєл ше поглавар Католїцкей церкви папа Франциск. Вон бул перши папа латиноамерицкого походзеня котри преглашени за верховного поглавара Католїцкей церкви 2013. року, за 266. бискупа Рима, шефа держави и суверена Ватикана.

Папово Францисково шветовне мено було Хорхе Марио Берґольо, а урядове мено вжал на чесц святого Франциска асишского. Як висока урядова особа у церкви, надбискуп, кардинал и на концу и папа, бул дошлїдни у одреканю од рижних видох луксузу и формалних протоколох.

Покля бул верховни поглавар, дошлїдно апеловал на мир и розум пре траґични войново обставини у України и на Блїзким Востоку, прецо часто гo критиковали медиї и урядово особи зоз Заходу.

Папа Франциск припадал ґу шору Исусовцох котри ше системски закладали за образованє и озбильну ученосц и на доктринарним уровню бул дошлїдно конзервативни и пошвецени социялней правди. Як перши папа єзуита и як дошлїдни прешвеченьом того шора, инсистовал же основни задаток вирнїкох нє таки же би ше притримовали правилох, алє же би знали на цо их Бог поволує.

За розлику од своїх предходнїкох, папа Франциск одлучел же будзе поховани у древеней труни котра обложена зоз цинком. Тиж, утаргнул традицию викладаня його цела на катафалку у базилики святого Петра и одлучел же будзе поховани у Базилики Святей Мариї Велькей, з вонка Ватикану.

По шмерци папи Франциска Католїцка церква уходзи до периоду кед папски карсцель празни и почина вибор нового папи, познати як конклава. Тот процес у строгей тайносци, а кардинали гласаю за свойого кандидата. Вибор тирва покля даєден з нїх нє достанє потребну векшину, а накадзи ше даєдного вибере, зоз комина Сикстинскей каплїци годно видзиц били дим.