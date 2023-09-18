Упокоєл ше проф. др Иван Поп

ЦХЕБ (ЧЕШКА РЕПУБЛИКА) – Историчар и политоколоґ професор доктор Иван Поп, упокоєл ше 14. септембра у 86. року живота.

Народзени є 26. априла 1938. року у валалє Страбичов у Чехословацкей. Студирал историю на Ужгородским универзитету. Од 1967. року робел як наукови роботнїк на Институту славистики и балканистики Совєтского союзу. У периодзе од 1989–1992. рок бул главни одвичательни редактор славистичного часопису Славяноведениє. Од 1992. року є меновани за руководителя Институту карпатолоґиї и вєдно з другима почал робиц на тим же би ше припознало самосвойносц Русинох и автономия Подкарпатскей руси на України. Року 1994. мушел зоз свою фамелию напущиц Україну и преселєл ше до Цхебу у Ческей Републики.

Автор є кнїжкох о Ческей дипломатиї, и о историї ческей уметносци. Видал енциклопедию Подкарпатскей руси. По чески написал кнїжки Подкарпатска рус (2005), История подкарпатскей руси у фактох (2005), Подкарпатска Рус – особеносци историї, науки и култури (2008). Як автор сценарийох участвовал на правеню документарних филмох Душа Карпатох (2013) У намиряню суперсилох (2017) и Подкарпатска русинска мадярска школа (2018).

Руска матка 2021. року преложела и видала йоґо кнїжку Мала история Руснацох хтору у ориґиналу видало Здруженє интелиґенциї Русинох Словацкей.