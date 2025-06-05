Упокоєл ше др Василь Ябур (1936–2025)

ПРЕШОВ (СЛОВАЦКА) – Институт русинского язика и култури Прешовского универзитета у Прешове, обявел же ше внєдзелю, 1. юния у 88. року упокоєл др Василь Ябур, єден з двох главних кодификаторох русинского язика у Словацкей, преноши Радио лем.фм.

Др Василь Ябур, гоч по образованю русийски филолоґ, бул визначни русински линґвиста. Окрем велького доприношеня кодификациї русинского язика у Словацкей 1995. року, роками робел у Русинским институту и помагал у образованю младих карпаторусинох. Бул перши хтори написал програму за наставу рисинского язика у основних школох у Прешовскей обласци.

Линґвиста и педаґоґ, професор др Василь Ябур народзел ше 28. октобра 1936. року у Стащини, тедишнєй Чехословацкей. Дипломовал на Високей школи русийского язика и литератури у Праги, а на Универзитету Коменского у Братислави здобул званє доктора филозофиї (1968), кандидата науки (1987) и доцента (1991).

На кодификациї русинского литературного язика у Словацкей почал робиц од 1990. року. Бул директор Института за русински язик и културу, при Русинскей оброди у Прешове (1994–1995). Робел у прешовскей филияли Державного педаґоґийного института у Братислави (1995–1998), у тим чаше розвил програму за наставу русинского язика у основних школох, хтору одобрело Министерство просвити Словацкей Републики и запровадзена є до школох од 1997. року. Автор є, лєбо коавтор велїх наукових публикацийох и учебнїкох о русинским язику.

Карпато-русински наукови центер у ЗАД додзелєл Васильови Ябурови Награду святого Кирила и Мефтодия за развой русинского язика 2007. године. Року 2016. године додзелєна му награда Александра Духновича. Прешовски Универзитет му додзелєл Стриберну медалю за животне дїло и окремне доприношенє у науки и образованю 2019. року. Округли стол Русинох Словацкей 2020. року му додзелєл Орден Адолфа Добрянского, 4. шора. Року 2021. предсидателька Словацкей Републики Зузана Чапутова Васильови Ябурови додзелєла Прибинов криж 3. шора за заслуги у кодификациї русинского язика. Универзитет у Прешове го 2024. року одликовал зоз Златну медалю, найвисшим припознаньом универзитета, за окремну наукову и педаґоґийну роботу и розвой Института за русински язик и културу. У януаре 2025. року Русиньска оброда у Словацкей з нагоди 30-рочнїци кодификациї русинского язика у Словачкој додзелєла му Подзекованє.

Хованє др Василя Ябура будзе 6. юния на 13 годзин у Явним центру у Кошицох.