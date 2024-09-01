КИЧЕНЕР (КАНАДА) – У присустве фамелиї у Киченеру у Канади, 30. авґуста на свој 77. родзени дзень, упокоєл ше Владимир Колбас.

Владимир Колбас народзени 30. авґуста 1947. року у Новим Садзе дзе закончел Стредню музичну школу, а потим и Музичну академию. Бул вредни аматер у КУД „Максим Горки” у Новим Садзе од тинейджерских рокох, тиж бул и корепетитор, дириґент хорох. Бул єден з сновательох Фестивалу „Ружова заградка”, а робел и допринєсол у реализациї фестивалу „Червена ружа”.

На место музичного продуцента до Рускей редакциї Радио Нови Сад, пришол у марцу 1976. року. Колбас робел зоз тамбуровим, народним и забавним оркестром на пририхтованю и знїманю музичного материялу за потреби музичней редакциї Радия Нови Сад, односно програми на руским язику. Тиж робел и на пририхтованю наших руских шпивачох, аматерох за знїманє тонских записох руских народних и забавних шпиванкох, як и ґрупох, од котрих найпознатша ґрупа „Роса”.

За свою роботу и усиловносци Колбас достал вецей плакети и припознаня. На вецей заводи бул наградзовани од Медзинародного фестивалу Подунайских жемох, котри отримовани биєнално.

Продуцентску роботу окончовал по 1993. рок, кед зоз супругу Меланию и штверима дзецми Марину, Катерину, Александром и Кристину, одселєли до Канади.