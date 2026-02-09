Упокоєла ше Цецилия Мудри (1949–2026)

КУЛА – У Кули ше упокоєла воспитачка Цецилия Мудри, членїца РКУД Др Гавриїл Костельник.

Цецилия Мудри ше народзела 14. децембра 1949. року у Коцуре, Основну школу закончела у Коцуре и Вербаше, а стредню медицинску у Новим Садзе. У Предшколскей установи Бамби у Кули почала робиц як помоцнїк виховательки, а познєйше як воспитачка, дзе робела у яшелькох. Писнї за дзеци по руски почала писац у периодзе кед робела у Руским Керестуре (1998–2004). Перши писнї єй обявени у Зборнїку текстох за предшкопски дзеци Ластовичка 2.

Анґажовала ше и на орґанизованю предшколскей ґрупи руских дзецох у оводи у Кули, а по пензионованю и у рамикох РКУД Др Гавриїл Костельник бавела у монодрамох Штефания авторки Серафини Макаї и Верка волонтерка, хтору сама написала. Зоз монодрамами госцовала по наших местох (Вербас, Нове Орахово, Нови Сад, Коцур, Петровци, Руски Керестур, Шид). Окрем бавеня у монодрамох, активно участвовала у активносцох шпивацких ґрупох.

Цецилию шицки познали по єй витирвалей и сцерпезлївей роботи зоз дзецми, а вою любов дзецом даровала дзецом нє лєм у роботи з нїма, алє и през писнї за дзеци по руски. Писнї єй обявени у Зборнїку текстох за предшколски дзеци Ластовичка 2 и у кнїжки писньох и приповедкох за дзеци Гунцут (Руске слово, 2022).

Анґажовала ше на орґанизованю предшколскей ґрупи руских дзецох у оводи у Кули алє и у рамикох Дружтва. Нєсебично даровала свой час у пририхтованю активносцох у Дружтве и була длугорочни член женскей и мишаней жридловей шпивацкей ґрупи.

Хованє будзе на вовторок,10. фебруара на 13 годзин.