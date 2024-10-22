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Упокоєла ше Гелена Гафич Стойков (1938–2024)

автор И. Папуґа
автор И. Папуґа 9 Опатрене

НОВИ САД – Поетеса Гелена Гафич Стойков умарла, нєшка у своїм 87. року живота у Новим Садзе.

Гелена Гафич Стойков народзена у Руским Керестуре 1. октобра 1938. року, дзе здобула основне образованє. Ґимназию закончела у Вербаше, висшу административну школу у Беоґрадзе и як банкарски службенïк робела у Кули и Новим Садзе.

Писала писнï од вчасного дзецинства, сотрудзовала у дзецинским часопису по руски „Заградка”, потим у часопису „Шветлосц”, у „Руским слове”, руских календарох, у часопису „Мост” Заводу за културу Войводини. Писала и прозу, алє єй преокупация заш лєм була поезия, и то у першим шоре здогадованє на родиме место Руски Керестур. Перша кнïжка поезиï: „Колïска и ноц” (по руски и сербски, 2001) облапя єй трицецрочну поетску творчосц. Длугши час жила у Кули, дзе була снователь и перши предсидатель Руского културно-уметнïцкого дружтва „Др Гавриïл Костельник”, а потим ше преселєла до Нового Саду. Активни член Дружтва за руски язик, литературу и културу була oд 1996. року.

Авторка є тиж и двох сликовнїцох „Сни малей Иринки спод єдней перинки” и „Снови мале Иренице испод једне дуњице” (2008). Кнїжку „Мацери Рускинї” видало Дружтво за руски язик, литературу и културу у сотруднїцтве зоз НВУ „Руске слово”, Нови Сад (2004).

Хованє Гелени Гафич Стойков будзе на штварток, 24. октобра на Новосадским теметове.

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