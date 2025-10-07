Упокоєла ше Мелания Сабадош (1953–2025)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вовторок, 7. октобра у своїм 73. року живота умарла професорка руского и русийского язика Мелания Сабадош.

Мелания Сабадош, дзивоцке Тамаш народзена, 13. фебруара 1953. року у Вербаше. У Коцуре закончела Основну школу „Братство єдинство” (1968), а Ґимназию „Йован Йованович Змай” (1972) и Филозофски факултет, Наставна ґрупа русийски язик закончела у Новим Садзе.

Робиц почала як наставнїца русийского язика у Основней школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре 1977. року. Под час роботи у настави орґанизовала активносци у вецей школских секциох: литературно-новинарскей и рецитаторскей дзе зоз школярами посциговала замерковани резултати. Окреме ше закладала же би єй школяре зоз успихом покладали примаци испити у штреднїх школох.

Зоз приходом до Нового Саду 2004. року, проф. Меланка Сабадошова преподавала руски язик як виборни предмет зоз елементами националней култури у вецей основних новосадских школох и закладала ше за цо векше чишло облапених школярох зоз наставу руского язика. Участвовала на стретнуцох руских школох, а зоз наставнїцу Марчу Бесерминьову були и домашнї 13. стретнуца, хторе отримане 2007. року у Новим Садзе. Часц активносцох зоз школярами єй було и пририхтованє програмох на Веселинки, Пахульки…

На змаганю з руского язика и язичней култури участвовала од початку (2000): перших рокох у Руским Керестуре пририхтовала школярох VII и VIII класох. Потим була длугорочни член роботних целох, комисойох на виробку наставних планох и програмох з руского язика у основним воспитаню и образованю и пририхтовала тести за змаганя з руского язика. Була, рецензентка Читанкох др Якова Кишюгаса за VI, VII и VIII класу основней школи, и Читанкох за V, VI, VII и VIII класу, як и учебнїка за VII и VIII класу з обласци виборней настави руского язика „Ход и час”. У коавторстве зоз Яковом Сабадошом зоз сербского на руски язик преложела Историю и Историйну читанку за VII класу. У сотруднїцтве зоз др Яковом Кишюгасом и Маґдалену Семан Кишюгас анґажовала ше на видаваню учебнїкох руского язика и култури висловйованя за V,VI, VII и VIII класу основней школи. Замерковане було и єй участвованє школярох на Смотри рецитаторох Городу Нового Саду, як и на Смотри кирилскей писменосци у Тителу итд.

Меланка Сабадошова була член Дружтва за руски язик, литературу и културу, член Активу наставнїкох руского язика, добитнїк награди хтора ноши мено проф. Гавриїла Г. Надя (2010).

Мелания Сабадош будзе похована на штварток, 9. октобра на 15 годзин, у Руским Керестуре.