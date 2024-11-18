Упокоєла ше Слободанка Настасич (1949)

КУЛА – У пополадньових годзинох, внєдзелю, 17. новембра у 75. року живота упокоєла ше наставнїца сербского язика и литератури и длугорочна културна роботнїца, селекторка на месних и општински рецитаторски смотрох у општини Кула.

Слободанка Настасич ше народзела 20. априла 1949. року у Деспотове. Свойо школски днї препровадзела у Зомборе, дзе ше видвойовала, медзи иншим и у обласци спорта, о чим написала и кнїжку. Учительску школу закончел у Зомборе 1969. року. Истого школского року ше уписала на Филозофски факултет у Новим Садзе, а студиї закончела 1976. року кед достала диплому професора югославянскей литератури.

Занята була у Ґимназиї „Петро Кузмякˮ у Руским Керестуре, дзе участвовала и у витворйованю културних активносцох у школи. Активно сотрудзовала зоз Домом култури у Руским Керестуре, з Руским народним театром „Петро Ризнич Дядяˮ, Културним центром Кула и зоз Култруно-просвитну заєднїцу општини Кула. Єден период препровадзела на роботним месце совитнїка у Министерству просвити и спорта у школскей управи Зомбор, а вец ше врацела до Основней школи „Петро Кузмякˮ як професорка сербского язика, одкаль пошла до заслуженей пензиї. Останє у паметаню велїм керестурским школяром, своїм колеґом у просвити и култури як драгоцина перла у їх животох.

Комеморативна схадзка на чесц покойней Слободанки Настасич будзе отримана на вовторок, 19. новембра у Културним центре у Кули на 12 годзин.

Слободанка Настасич будзе похована 19. новембра на Новим теметове у Кули на 15. годзин, дзе ше годно виявиц сочувство од 12 годзин.