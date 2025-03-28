Упокоєла ше учителька Ирина Олеяр (1934–2025)

РУСКИ КЕРЕСТУР – У своїм 91. року живота вчера, 27. марца ше упокоєла пензионована учителька Ирина Олеяр котра роботни вик препровадзела у керестурскей Школи, а була активна и у дружтвено-политичним и културним живоце у своїм штедку.

Ирина Олеяр народзена 30. октобра 1934. року у Руским Керестуре у вельочисленей Гайдуковей фамелиї, дзе росла зоз штирома братами. Ту закончела основну школу, а два роки ґимназиї у Вербаше одкадз прешла до учительскей школи у Зомборе, дзе дипломовала 1952/53. року, вєдно з плеяду тедишнїх руских учительох. На семинаре руских учительох упознала и свойого будуцого супруга, дюрдьовчана Янка Олеяра за хторого ше одала 1954. року и як учительска пара робели у Дюрдьове, дзе ше им народзел и син Ромко. О скоро два роки ше преселєли до Руского Керестура дзе предлужели учительску роботу у основней школи, а учителька по свойо пензионованє.

Вяза просвити и култури теди окреме була моцна, та и учителька Олеярова була активна у театру дзе ґлумела, велї роки шпивала у хору Дому култури у чаше дириґента Иринея Тимка, вєдно зоз своїм супругом Янком котри тиж и ґлумел и режирал, а од 1961. року бул визначни директор Дому култури. Учителька Ирина ше анґажовала и у тедишнїм дружтвено-политичним живоце, найвецей у социялним и образовним секторе, у тедишнїм АФЖ-у, як делеґат у општинским СИЗ-у за образованє, була и поротнїк, а допринєсла и отвераню дому за старих и яшелькох у валалє.

За свойо активносци достала и вецей дружтвени припознаня, а найвекше єй вироятнє було вельке почитованє даскелїх ґенерацийох єй школярох котрих уведла до швета образованя.

Учителька Олеярова будзе похована нєшка 28. марца на 14 годзин на керестурским теметове.

Вичная єй памят!