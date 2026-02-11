Упокоєла ше Весна Раґаї Цап (1960–2026)

КОЦУР – У своїм 66. року, 10. фебруара упокоєла ше Весна Раґаї Цап професорка биолоґиї у пензиї и културни дїяч у рускей заєднїци.

Весна Раґаї Цап, народзена 6. марца 1960. року у Нишу. Одросла у Суботици, а основну школу закончела у Коцуре, Ґимназию на руским язику у Руским Керестуре и студиї биолоґиї на Природно-математичним факултету у Новим Садзе. Скорей як цо закончела студиї, почала робиц у вербаскей ґимназиї, алє претаргла роботу у просвити, пошвецела ше фамелиї и предлужела фамелийну роботу, добри 20 роки водзела фамелийну млєкарню, а потим робела як наставнїца биолоґиї у Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре.

Весна Раґаї-Цап одросла и жила у фамелиї хтора пестовала руску културу, алє мала и окремне почитованє ґу шицким хтори творели у рускей литератури, култури и очуваню руского слова и образованя. Була членїца Главней ради Союзу Руснацох Українцох Сербиї, дзе ше окреме анґажовала на медзинародним сотруднїцтву наших културно-уметнїцких дружтвох, насампредз КУД „Жатва”, и орґанизовала одход на фестивали до Свиднїку (Словацка), Ждинї (Польска) и вецейраз до України. У двох мандатох була членїца Националного совиту Руснацох и його подпредсидателька, як и тиж подпредсидателька КУД „Жатва” у Коцуре. Була членїца Одбору за образованє Националного совиту Руснацох, дзе ше окреме анґажовала на упису школярох до руских оддзелєньох у Коцуре и других наших местох, а була и членїца Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох. Участвовала у снованю хора у Коцуре 1997. року у котрим длуго роки и шпивала, як и у КУД „Карпати” з Вербасу, под дириґентским руководством Надїї Воротняк. Автор є моноґрафиї „Два и пол вики образованя” у Коцуре котра вишла 2015. року.

Хованє Весни Раґаї-Цап будзе на штварток 12. фебруара на 13 годзин зоз каплїчки на руским теметове.