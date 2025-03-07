На пондзелок схадзка Рускей матки и редакциї гласнїка Руснак

РУСКИ КЕРЕСТУР – Схадзка Управного одбору Рускей матки (РМ) и редакциї гласнїка РМ Руснак будзе на пондзелок 10. марца на 17 годзин у просторийох Рускей матки у Руским Керестуре.

На дньовим шоре будзе слова и о пририхтованю за Скупштину РМ и як и за 18. Шветови конґрес РРЛ, хтори будзе од 12. по 15. юний у Румуниї.

Представи ше видавательни проєкти, шлїдуюци промоциї и актуални информациї, насампредз о заключеньох Шветовей ради РРЛ отриманей у Пожоґи у Румуниї и промоциї наукових моноґрафийох РМ отриманих у Новим Садзе и Коцуре.