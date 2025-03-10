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Схадзка Рускей матки и редакциї гласнїка Руснак нєшка у Керестуре

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 6 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Схадзка Управного одбору Рускей матки (РМ) и редакциї гласнїка РМ Руснак будзе отримана нєшка 10. марца, на 17 годзин у просторийох Рускей матки у Руским Керестуре.

На схадзки будзе слова и о пририхтованю за Скупштину РМ и як и за 18. Шветови конґрес РРЛ, хтори будзе од 12. по 15. юний у Румуниї.

Представи ше видавательни проєкти, шлїдуюци промоциї и актуални информациї, насампредз о заключеньох Шветовей ради РРЛ отриманей у Пожоґи у Румуниї и промоциї наукових моноґрафийох РМ отриманих у Новим Садзе и Коцуре.

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