Урядово отворени просториї Заводу за културу

НОВИ САД – Зоз символичним одкриваньом табли на уходзе до нового обєкту Заводу за културу войводянских Руснацох, предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович, нови просториї урядово отворел вчера, 6. юния.

Реализация обезпечованя власного будинку Заводу за културу тирвала скоро дзешец роки, од 2015. року, а окрем вельо усиловносци, до ньго уложени 26 милиони динари. На скоро двасто квадратних метерох пресцераю ше адекватни условия за дїялносц Заводу, а тиж и за орґанизованє камерних манифестацийох.

Як з тей нагоди надпомнул предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович, обєкт фундамент националного єства, бо ше у нїм злїва цале богатство скарбу, традициї и култури єдного народу. У тим доме сучасни руски творителє, члени Националного совиту, дїяче у култури, як и шицки други буду чувац и пестовац културу и язик, а з тим шицко то будзе видлївше и препозантлївше ширшей явносци – гварел Мирович.

Предсидатель Националного совиту Руснацох, Йоаким Рац, з тей шветочней нагоди гварел же нєшкайши дзень у историї Руснацох будзе виписани зоз златнима букавами. Дзекуюци потримовки Покраїни, як и ресорного Секретарияту, реализовани тот длугорочни проєкт, а обєкт нашого Заводу ше находзи на правим месце, у старей часци Нового Саду.

Шветочносци присуствовали поволани госци, покраїнска секретарка за културу и информованє Драґана Милошевич, представителє других националних совитох и заводох за културу, дїяче, новинаре.

З тей нагоди у пригодней шветочней програми на гушлї грала Олеся Балач.

Нєшка на 18 годзин будзе отримана програма зоз хтору урядово почнє робота тей Установи.