Урожай добри, цена спод каждого уровня

Жатва ярцу вироятно будзе закончена по початок юлия, штреднє по гектару зродзело коло 6 тони, a урожай и квалитет задоволююци, гваря продукователє. Затераз одкупна цена ярцу барз мала, спод шицких очекованьох

Кед жатва почала статкови ярец бул 15 динари, а тераз є коло 16,5 динари за килу. У предходним тижню статкови ярец зоз гектолитерску чежину меншу од 62 по килограму на берзи предавани по цени од 15,70 по 16,30 динари за килу без пдв, а тот зоз векшу гектолитерску чежину предавани по 16,60 динари без пдв.

У Южнобачким реґиону, та и у општини Вербас було векши поверхносци под пивским ярцом, як под статковим, медзитим и продукователє пивского ярцу застарани бо, за тераз, нє знаю яка будзе одкупна цена їх продукта.

ЗВЕКШАНИ ПРОТЕИНИ ПРОБЛЕМ

Обща землєдїлска задруґа „Клас” зоз Коцура законтрачовала продукцию пивского ярцу зоз Сладарню „Суфле” (Soufflet Srbija d.o.o.) зоз Бачкей Паланки. Директор Любомир Тамаш гвари же пивски ярец у Коцуре викомбайновани и же є однєшени до силосох Суфлеа до Бачкей Паланки.

– По препоруки Сладарнї садзели зме штреднє позну єшеньску сорту Типи (SY Tepee). Урожай бул од 3 200 кили до 4 100, 4 200 кили по катастерским гольту. Маме бриґи, бо у ярцу єст дакус вецей протеини як треба, так же ше таки пивски ярец вец класификує як статкови. Одкупйовач, Сладарня „Суфле” превжала шицки количества ярцу хтори зме мали и наздаваме ше же направя даяку корекцию, так голєм скорей робели, и же тото ришенє будзе прилаплїве за польопривредних продуковательох – гутори Тамаш.

Нє лєм Коцурци маю проблем пре векше количество протеинох, подобна ситуация и на ширшим подручу Южнобачкого реґиону.

– Причини за векше количество протеинох єст вецей. Продукователє патра же би им предшатвово рошлїни за пивски ярец углавним були слунечнїк и соя, гоч з искуства знам же ярец, кед ше го пошеє после сої зна полєгнуц и звичайно ма вецей протеини. Того року маме праве таку ситуацию же на польох дзе влонї була соя и вец вєшенї зашати ярец, тераз пред жатву на тих польох углавним бул полєгнути и углавним ма вецей протеини. Длуго мировал пре дижджи и кед рушел, требало ище даяки 6 днї же би поступнє дозрел, алє вон нараз дозрел – толкує Тамаш и додава же пивски ярец треба же би мал 11,5 одсто протеини, а кед ма вецей, вец ше го рахує до статкового.

Любомир Тамаш

ЗАРНО ТРЕБА ЖЕ БИ БУЛО ВЕЦЕЙ ЯК 30 ДИНАРИ ЗА КИЛУ

– Влонї одкупна цена за пивски ярец була 39 динари, а того року цо будзе и як нам го буду плациц, нє знаме? Людзе нєзадовольни з терашнїма ценами по хторих ше зарно предава на берзи и наздаваю ше же цена пивского ярцу заш лєм будзе коректна. Вше пивски ярец бул драгши як жито за даяки до 5 одсто, алє того року и жито тунє. Тераз одкупна цена жита треба же би була вецей як 30 динари и кед будзе спод тей суми нє будзе добре – гутори Тамаш и додава же у польопривреди влонї и того року були барз вельки укладаня пре драги репроматериял.

– Ми прешлого року минерални гной куповали по барз високих ценох, гербициди, шаце, шицко було драге, бо теди и одкупни цени наших продуктох були високи и цени репроматериялу були спрам нїх формовани. Укладаня до ярцу од шатви по жатву виноша коло 100 000 динари по гольту и ми прето тераз маме вельку цену коштаня того продукту, а кед тераз будзе нїяка цена, то нє закриє анї укладаня. Наприклад, кед одкупна цена ярцу будзе 20 динари и кед зродзело 4 тони по гольту, значи же ше за ярец достанє лєм 80 000 динари, и видно же ту хиби ище 20 динари по кили. У ствари, пивски ярец треба же би мал одкупну цену коло 40 динари за килу же би людзе могли и заробиц, а цена спод 30 динари катастрофална и цалком нєприлаплїва за продуковательох – гутори Любомир Тамаш. Понеже продукция пивского ярцу законтрачена, Суфле превжал ярец и тераз окончую анализи. По Тамашових словох, обрахунки за ярец направени, Сладарня углавним виплацує о тидзень после посиланя обрахункох и обчекує ше же до конца того мешаца ярец будзе продуковательом виплацени.