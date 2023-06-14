Уручени дипломи малим матурантом и школярови ґенерациї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна школа „Петро Кузмяк” вчера шветочно випровадзела 36 своїх малих матурантох, уручени им дипломи як и припознанє школярки ґенерациї – Ребеки Сабадош. Потим у школи отримани и матурски вечар.

Мали матуранти ше зоз школи прешпацирали по центер валала дзе их дочекали найблїзши, а потим у школи отримана шветочна програма. Од нїх ше одпитала директорка Наталия Будински и пожадала им щесца у дальшим школованю, а пригодну програму им виведли товарише седмей класи.

Оддзелєнски старшини Оливера Винаї и Мария Балїнт потим найуспшнєйшим школяром у своїх оддзелєньох уручели дипломи – Вуково, дипломи за одлични успих, та Доситейово дипломи за винїмково закладанє у одредзених предметох, а дзепоєдни школяре и похвалєни за свойо закладаня з даєдних предметох.

У оддзелєню VIIIa, було тройо одличних школярох и єдна Вукова диплома, а у VIIIб оддзелєню 9 одличних школярох од хторих штверо достали и Вуково дипломи.

Наставнїца Оливера Винаї уручела припознанє школярки ґенерациї зоз свойого VIIIa оддзелєня, Ребеки Сабадош и визначела єй успихи, а Ребека подзековала шицким цо ю потримовали у єй школованю. У VIIIб оддзелєню як найуспишнєйша, всестрана и окремна школярка визначена Яна Варґа.

На програми у школским голу були присутни и родичи матурантох и родзина, як и їх наставнїки котри их потим випровадзели до школскей терпезариї на матурски вечар.