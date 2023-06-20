Уручени дипломи матурантом и школярови ґенерациї (фото))

РУСКИ КЕРЕСТУР – Матурантом Штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” вчера на шветочносци у школским голу уручени дипломи, а придата и диплома Маши Керекеш, школярови ґенерациї 2022/23.

Матурантом котрих у тей ґенерациї вєдно було 51, рок младши товарише пририхтали пригодну програму, а у мено школи ше од нїх одпитала директорка Наталия Будински.

Оддзелєнски старшина руского оддзелєня ґимназиї Хелена Пашо Павлович придала дипломи 9 матурантом, од того 8 и за одлични успих, а ґу тому и 3 Вуково дипломи.

Оддзелєнски старшина оддзелєня ґимназиї на сербским язику Сашка Спасич, у котрим було 22-йо матурантох уручела 12 дипломи за одлични успих.

У оддзелєню туристично-готелиєрски технїчар у тей ґенерациї закончели 20 школяре, а оддзелєнски старшина Бояна Милянич уручела дипломи, од того 8 за одлични успих а медзи нїма и єдна Вукова.

Зоз того оддзелєня вона преглашела и школяра ґенерациї, а то Маша Керекеш, котра потим пречитала пригодни текст.

На шветочносци попри матурантох були присутни и їх професоре, родичи и други найблїзши. На тот способ Школа випровадзела ище єдну успишну ґенерацию своїх матурантох.