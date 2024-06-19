Уручени дипломи матурантом штредньошколцом (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – У холу Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк”, вчера 18. юния, на пригодней шветочносци уручени дипломи 32 матурантом штредньошколцом. Наталия Жирош достала припознанє школяра ґенерациї.

Дипломи за успишно закончену штредню школу одн. ґимназию на руским наставним язику достали штверо школяре, ґимназиї на сербским наставним язику дзевецеро, и дзеветнацецеро за успишно закончени напрям туристично-готелиєрски технїчар.

Успишно закончену Школу „Петро Кузмяк” им повинчовала директорка Наталия Будински, а дипломи матурантом уручели оддзелєнски старшини Люпка Малацко, Леона Сабо и Єлена Тошич.

Припознанє школяра ґенерациї Наталиї Жирош школярски IV2, сербского оддзелєня ґимназиї придала оддзелєнски старшина Леона Сабо, а Жирошова подзековала на тей чесци и на шицким цо одноша зоз керестурскей Школи.

Додзельованє дипломох почало зоз штредньошколску гимну Ґаудеамус иґитур, а пригодну програму пошвецену матурантом и їх успихом по руски и сербски виведли їх рок младши товарише зоз трецей класи.