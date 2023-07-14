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Уручени контракти о финансованю проєктох у култури и уметносци

автор Л. Вереш, фото: www.facebook.com/ZabaljOpstina
автор Л. Вереш, фото: www.facebook.com/ZabaljOpstina 95 Опатрене

ЖАБЕЛЬ – Предсидатель Општини Жабель Урош Раданович и директор Туристичней орґанизациї општини Жабель Серґей Запорожац уручели контракти, хтори подписани по Конкурсу за 2023. рок, о финансованю и суфинансованю проєктох хтори ше реализую у култури и уметносци у 2023. року.

За осем здруженя зоз териториї општини Жабель видвоєне пейдзешат одсто вецей средства як прешлого року. Медзи тима здруженями и Културно-уметнїцке дружтво „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, як и Дружтво за руски язик, литературу и културу, хтори средства достал за 19. подобову и 22. дзецинску колонию „Стретнуце у Боднарова” у Ґосподїнцох.

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