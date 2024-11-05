Уручени контракти о суфинансованю здруженьох зоз обласци култури

ЖАБЕЛЬ – Заменїца предсидателя општини Жабель Милана Каназир, вєдно зоз членом Општинскей ради за културу Зораном Пинїчовим, вчера, 4. новембра, уручелa контракти, хтори подписани по Конкурсу за 2024. рок, о финансованю и суфинансованю проєктох хтори ше реализує у култури и уметносцох у 2024. року.

Медзи здруженями хтори достали средства и Културно-уметнїцке дружтво „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, як и Дружтво за руски язик, литературу и културу, хторе средства достало за 20. подобову и 23. дзецинску колонию Стретнуце у Боднарова у Ґосподїнцох.