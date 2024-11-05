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Уручени контракти о суфинансованю здруженьох зоз обласци култури

автор Л. Вереш, фото: И. Папуґа
автор Л. Вереш, фото: И. Папуґа 2 Опатрене

ЖАБЕЛЬ – Заменїца предсидателя општини Жабель Милана Каназир, вєдно зоз членом Општинскей ради за културу Зораном Пинїчовим, вчера, 4. новембра, уручелa контракти, хтори подписани по Конкурсу за 2024. рок, о финансованю и суфинансованю проєктох хтори ше реализує у култури и уметносцох у 2024. року.

Медзи здруженями хтори достали средства и Културно-уметнїцке дружтво „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, як и Дружтво за руски язик, литературу и културу, хторе средства достало за 20. подобову и 23. дзецинску колонию Стретнуце у Боднарова у Ґосподїнцох.

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