Уручени контракти за наводньованє

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство додзелєл контракти у вредносци од 450 милиони динари, наменєни за купованє системох за наводньованє и опреми за злєпшованє водового, воздушного и цеплотного режиму рошлїнох у АП Войводини у 2025. року.

Контракти уручел помоцнїк покраїнского секретара Петар Самоловац, хтори визначел же тот конкурс єден од найзначнєйших за ношительох реґистрованих польопривредних ґаздовствох.

Вон здогаднул на тото же ше остатнї штири роки польопривреднїки зочовали зоз велькима виволанями пре сушу и високи температури, цо додатно змоцнює значносц таких мирох потримовки.