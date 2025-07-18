Уручени контракти за одобрени проєкти

НОВИ САД – У Покраїнскей Влади вчера, 17. юлия, подписани и уручени контракти представнїком здруженьох и културно-уметнїцких дружтвох хтори достали средства по конкурсу Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци.

Контракти уручовал подпредсидатель Покраїнскей влади и покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални заєднїци-национални меншини Роберт Отот, а виявел же того року, дзекуюци векшому буджету, видвоєне аж 30 одсто вецей средствох за конкурси з обласци чуваня културного нашлїдства, змоцньованя идентитета националних заєднїцох, як и з обласци унаредзованя медзисобного порозуменя и почитованя у мултинационалним штредку як цо Войводина. На концу покраїнски секретар наявел же нови конкурс за додзельованє средствох у тих обласцох будзе розписани у авґусту.

Цо ше дотика рускей националней меншини, одобрени средства за єденац проєкти за чию реализацию видвоєни 1.636.000 динари за хтори конкуровали КПД „Карпати” Вербас, КУД „Жатва” Коцур, КУД „Тарас Шевченко” Дюрдьов, Руска матка, РНТ „Петро Ризнич Дядя”, КПД ДОК – Нови Сад, Дружтво за руски язик, литературу и културу, Руски културни центер и КПД „Дюра Киш” Шид.