Ушорене дзецинске бавилїще

ДЮРДЬОВ – Всоботу, 2. мая, була роботна акция на котрей ше ушорело справи за бавенє на дзецинским бавилїщу у центре валала.

Акцию порушал валачан Желько Данґубич зоз супругу Наташу. Вони двойо од кеди ше проселєли до Дюрдьова активно участвую у збогацованю змистох за дзеци, културних подїйох и активно орґанизую добредзечни акциї котри значни за дзеци, праве як и тота остатня на котрей ошмирґлани и офарбени шицки дзецински справи за бавенє.

Присутни валачанє котри участвовали у акциї сами обезпечели потребни материял за роботу, а у тим тижню, як порадзене, майстор оправи гомбалки и други метални часци на справох же би ше их могли безпечно хасновац.