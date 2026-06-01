Ушорени кошаркашски терен на пияцу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 30. мая на кошаркашским терену на пияцу отримана роботна акция, хтору орґанизовало Здруженє гражданох „Пакт Рутенорум”.

Акция урядово почала на 9 годзин рано, гоч млади Пакташе даскельо днї пред тим порихтали терен за роботи так же зняли стару конструкцию за кош и виляли бетон за нову конструкцию, та до позних пополадньових годзинох вельо того поробене.

Попри тим же положена нова конструкция за кош зоз нову таблу и обручом, тиж так офарбени линиї на терену, поменяни и офарбени дески на трибинох и лавочкох, як и їх конструкциї, положени нови дрот споза кошу же би лабда нє могла пойсц прейґ мурика а тиж зашрубовани и нови плочи на автобускей станїци хтори патра на терен.

Числени волонтере зоз валалу всоботу украшели и простор на пияцу коло терену так же описали линиї за паркинґ, офарбели жардинєри до хторих посадзели квеце, а у наиходзацим периодзе буду посадзени и даскельо украсни древка, хтори достати алє за тото уж нє було часу.

За шицких волонтерох бул обезпечени материял за роботу и ошвиженє, хторе обезпечели велї поднїмателє и донаторе зоз валалу.