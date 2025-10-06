Ушорени Руски теметов у Бачинцох

БАЧИНЦИ – Дзекуюци донацийом, обновени памятнїк на гробу паноца Михаила Черняка на Руским теметове.

У бурї 2023. року у Бачинцох моцни витор направел вельо чкоди, спадла турня на церкви, а чкоди було и на хижох, алє и на теметове. Так, бул звалєни и памятнїк на гробе о. Михаила Черняка.

Донациї приложели особи зоз Бачинцох, лєбо су по походзеню з того места: Ирина Папуґа з Нового Саду, Деян Милич з Бачинцох и Златко Емедї зоз Лозани у Швайцарскей, тa оправени гроб и обновени памятнїк о. Михаила Черняка на Руским теметове. На роботох були анґажовани Каменьорезацка роботня „Тадич ґранїт” зоз Шиду, а додатни роботи на памнятнїку поробел каменяр Яким Винаї зоз Руского Керестура.

За Рутенпрес Ирина Папуґова гварела же ушорена и єдна часц на теметове, покошена трава, вицагане коровче, позаметани надгобни плочи и памятнїки.