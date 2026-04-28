Ушорени валал

НОВЕ ОРАХОВО – Каждого року ше у Новим Орахове означує Дзень планети жеми, 22. априла, а акцию того дня орґанизує МЗ Нове Орахово. Того року на акцию пораєня валалу пришли коло 70 жителє, а медзи нїма було шицки возрости. Циль акциї було зберанє шмеца хторе ше руцало до трактора хтори кружел по валалє и зберал шмеце под час акциї.

Млади кладли дрот на ограду коло фодбалского терну, єдна часц женох пораєла стару хижу, а покопане и место коло памятнїка у центре валала.

Понеже през Орахово преходзи драга хтора повязує Сенту и сивер Войводини зоз автодрагу до Мадярскей, Нового Саду и Беоґраду, през тот валал дньово прейду стотки превозки, вожаче ше часто нєодвичательно одноша спрам околїка, та вируцию шмеце зоз превозкаох, хторого єст вшадзи, роботна акция була нагода же би ше шмеце позберало.