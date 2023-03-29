Успих новосадских дизайнерох

НОВИ САД – Архитекта Светлана Моїч Джакула, власнїца и директорка Студия за архитектуру и дизайн Salt&Water (Салтендвотер) зоз Нового Саду и єй тим 16. марца, на престижним сайму у Италиї, достали познату интернационалну награду за дизайн яхтох – Милениюмску награду за яхти 2023 (Millenium Yacht Award 2023).

Тоту значну награду додзелює ше у рамикох SEATEC-а, Сайма технолоґиї, технїки и компонентох у Наутичним секторе, єдиней такей подїї на Медитерану и вони ю достали за свой проєкт Отвореного катамарана. Salt & Water обдумал дизайн ентериєра и палуби за нови отворени катамаран за дньово вилєти хтори прави Ладьобудовалїще Colnago Marine зоз Сплиту.

Награду Millenium Yacht Award тераз достали по други раз, першираз ю достали 2015. року за проєкт Верхомплїваюцого готела и то вельки успих за 20 роки їх роботи.

Проєкт Отвореного катамарана настал у сотруднїцтве Дизайнерско-архитектонского студия Salt&Water д.о.о. зоз Нового Саду и Ладьоинжинєрского студия Окус Моря д.о.о, гутори Светлана Моїч Джакула.

Иншак, тей найновшей награди предходзела награда хтору достали у децембру за дизайн ентериєра ричного крузера, хтори розвили у сотруднїцтве зоз голандским ладьобудовалїщом „Вахали” зоз Засавици при Сримскей Митровици.

Светлана Моїч Джакула позната и як добитнїца Балканскей награди за женске поднїмательство (Balkan Female Entrepreneurship Awards 2014) за найуспишнєйши стартап проєкт, хтору додзелює B-WCo (Balkan Women Coalition).

Salt & Water достал вецей награди за архитектуру и дизайн. За проєкт ентериєра авиона „боинґ 787” („boeing 787”) достал награду „International Yachts & Aviation Awards 2014” у Лондону.