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Успихи школярох музичней школи на Змаганю „Фантасту 2023”

автор А. Медєши, фото: somokula.com
автор А. Медєши, фото: somokula.com 172 Опатрене

БЕЧЕЙ – Музична школа „Петар Коньовичˮ зоз Бечею, од 15. по 23. май, орґанизовала 10. Медзинародне музичне змаганє „Фантаст 2023ˮ на хторим перши места освоєли аж пецеро школяре – Иван Фейди, Теодор Гарвильчак, Иван Планчак, Кристина Гарвильчак и Даниел Фейди, шицки школяре керестурского оддзелєня Школи за основне музичне образованє (ШОМО) з Кули.

Од можлївих 100 бодох, шицки 100 зоз своїм наступом освоєл школяр 5. класи тамбури Иван Фейди, при наставнїци Гелени Гарвильчак, а лєм кус менєй, 99,67 боди мал школяр 2. класи гармоники Теодор Гарвильчак, при наставнїкови Миронови Сивчови.

Перше место завжал и школяр 6. класи тамбури Иван Планчак зоз 97 бодами, при наставнїци Гелени Гарвильчак, потим школярка 1. класи клавира Кристина Гарвильчак зоз 96 бодами у класи Мирка Преґуна, як и школяр 1. класи тамбури Даниел Фейди зоз 94-ома бодами у класи Гелени Гарвильчак.

Школяре Теодор Гарвильчак и Иван Фейди, окрем на Фантасту, нєдавно освоєли високи пласмани и на других музичних змаганьох, та Теодор Гарвильчак на 8. Интернационалним фестивалу гармоники „Еуфония”, хтори отримани 18. мая у Новим Садзе, освоєл 1. место зоз 42,66 бодами од можлївих 50, док Иван Фейди на 66. Фестивалу музичних и балетских школох Сербиї, хторе отримане початком мая у Бачкей Паланки, освоєл 2. награду зоз 82,86 бодами.

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